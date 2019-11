Im Strietkamp, eine beschauliche Wohnstraße in Bad Bramstedt mit alten Einfamilienhäusern, will ein Investor will ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen errichten. Das Bauamt hat schon zugestimmt, wurde nun aber nach einer Unterschriftensammlung der Anwohner vom Bauausschuss zurückgepfiffen.