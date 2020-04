Geschnackt wird noch, aber mit Abstand

Bad Bramstedt

"Im Garten ist alles wie immer", sagt Franziska Hardekopf: "Weniger geschnackt wird nicht, aber mit mehr Abstand." Jeder grillt für sich, das Interesse am Sommerfest blieb in den vergangenen Jahren sowieso überschaubar – für die Bad Bramstedter Familie hat sich nicht viel geändert in ihrer Parzelle in der Herbert-Dröse-Kolonie.

Ein sonniger Tag, der bisher wärmste des Jahres. In vielen Kleingärten wird gewerkelt. "Wir sind froh, dass wir mal rauskommen", fasst Hardekopf die Situation zusammen. Zu Hause haben sie, ihr Mann Stefan und die drei Kinder Elias (9), Milan-Luca (5) und Leonie-Marie (4) nur einen Balkon, im Kleingarten können sie sich auf einem Trampolin austoben. Die Jungs helfen beim Bestellen der Beete.

"Jetzt muss man sehen, dass man den Garten fertig bekommt", erklärt Franziska Hardekopf: "Man weiß ja nicht, ob die den Garten sperren". Bohnen, Kartoffeln, Möhren, Porree, Zwiebeln, Erdbeeren und noch viel mehr bauen sie an. "Die Kinder lernen, wo es herkommt", das ist Stefan Hardekopf wichtig: "Eine Gurke im Laden oder eine Gurke aus dem Garten – das sind zwei Welten!" Im Moment besuchen sie ihre Parzelle eher häufiger: "Damit die Kinder rauskommen", erklärt Franziska Hardekopf. "Einfach mal ein Pläuschchen halten über Gott und die Welt", das ist auch immer noch drin.

Das gemeinsame Bier fehlt

"Das Gute ist: Wir haben den Garten und können mal raus", das genießen auch Martina Heinrich und Marco Winkler. Sie kommen ein- bis zweimal pro Woche und richten ihre Beete fürs Gemüse her. "Man trifft sich nicht mehr", das ist für Martina Heinrich die größte Veränderung: Zusammen ein Bierchen trinken, andere in ihren Gärten besuchen oder mit mehreren Leuten klönen, das fällt jetzt aus. Außerdem ist das Vereinshaus geschlossen. Was Marco Winkler in der Corona-Krise aber wirklich fehlt: "Mal eben nach Neumünster fahren, Klamotten kaufen". Martina Heinrich ergänzt: "Zum Spazierengehen an die Ostsee oder nach Büsum". Oder, und da wird sie fast sehnsüchtig: "Essen gehen, ein Eis essen!"

"Bevor ich zu Hause sitze, gehe ich lieber in den Garten", findet Monika Oppermann. "Gott sei Dank sind die Baumärkte auf", da kann sie Rasensaat kaufen oder Onduline, um das Dach ihrer Laube auszubessern. "Das andere ist hoffentlich bald vorbei", lautet ihr Kommentar zur Corona-Krise.

Am Wochenende ist sie mit ihrem Mann "immer hier". Ihre Mutter, die ist über 80, bringt sie allerdings im Moment nicht mit in den Garten. Mit den Parzellennachbarn wird auch jetzt geklönt: "Man spricht dann über den Gartenzaun".

Weniger Leute in der Kolonie

Mykola Fink sieht in der Kolonie heute weniger Leute als gewöhnlich: "Sonst wäre es die doppelte Menge an Menschen", kalkuliert er. Fink ist Zweiter Vorsitzender im Verein der Gartenfreunde Bad Bramstedt, der die Kolonie betreibt. Er weist darauf hin, dass sich die Kleingärtner dort im Moment nicht zum Vergnügen aufhalten sollen, sondern nur, um notwendige Arbeiten zu erledigen. "Das Vereinsleben ist zur Ruhe gekommen", damit meint er vor allem die Arbeiten, die normalerweise gemeinsam erledigt werden: Hecken schneiden und die Gemeinschaftsflächen am Vereinsheim und die Wege pflegen. Das erledigen jetzt einzelne Kleingärtner.

Unzufriedenheit hat Fink in seinem Verein noch nicht beobachtet. "Das Gartenjahr ist nicht verloren", sagt er, und: "Ein Garten ist ein guter Gesundheitsfaktor." Er beschreibt die Lage in der Kolonie so: "Es ist keine soziale Distanzierung, eher eine physikalische", die "Herzlichkeit unter den Laubenpiepern" bleibe erhalten.

Er selbst kommt im Moment seltener, weil er in seinem Job in der Schön Klinik stark eingespannt ist. Seine Partnerin Nicole Winter hat dagegen als Schulbegleiterin im Moment nichts zu tun und kommt öfter.

Keine Radtour, kein Angeln

"Jetzt geht’s endlich los". Hartmut Zeuner freut sich, dass die Gartensaison startet. "Wir haben genügend Abstand", findet er. In normalen Zeiten ist er "ab und zu" zum sonntäglichen Frühschoppen ins Vereinshaus gegangen, zum Spieleabend am Dienstag eher selten – beides fällt jetzt aus. Zeuner erlebt auch anderswo Einschränkungen: Er fährt gern bei den Fahrradtouren des ADFC mit, die finden ebenfalls nicht statt. "Ich wollte Plattfische angeln an der Ostsee" – das lässt er auch bleiben, mit Segeberger Kennzeichen will er lieber nicht nach Kiel fahren. "Die Heringssaison geht los", seufzt er noch.

Stattdessen ist er mit seinem Sohn Janes (10) in den Garten gekommen, um den Teich zu reinigen. Anschließend sollen die Goldfische aus ihrem Winterquartier im Aquarium wieder in den Gartenteich gesetzt werden. Janes’ Kommentar zur möglichen weiteren Schulschließung nach den Ferien: "Für mich ist das schön, nur nicht, dass man Hausaufgaben machen muss."

