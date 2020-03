Auenland fördert erstmals Kleinprojekte

Bad Bramstedt

Im November hatte die Aktivregion Holsteiner Auenland den Startschuss für die Förderung der Kleinstprojekte gegeben und 200.000 Euro als Regionalbudget bereitgestellt. Für kleine Projekte mit Investitionskosten von maximal 20.000 Euro konnte bis Ende Februar eine Förderung aus dem neuen Regionalbudget beantragt werden. Nun steht fest, wer Zuschüsse bekommt.

37 Projektanträge mit einer Gesamtfördersumme von fast 400.000 Euro und Investitionen von mehr als einer halben Million Euro lagen der Aktivregion vor. Damit war das vorhandene Budget um das Doppelte überzeichnet. Von den 37 Anträgen können 19 Antragsteller mit einer Förderung rechnen, acht private und elf öffentliche.

Geld für private und öffentliche Projekte

Der Vorsitzende der Aktivregion, Hans-Jürgen Kütbach, zeigt sich sehr erfreut über diese Verteilung: „Wir konnten sowohl Private als auch Öffentliche mit unserer Förderung ansprechen. Die Projekte kommen aus der gesamten Aktivregion, viele haben sich engagiert beteiligt. Die 80-prozentige Förderquote ist attraktiv und hat die Aktivregion wieder in den Fokus gerückt.“

Unterstützt wird im Raum Bad Bramstedt das Projekt „Kampf dem Herztod“ des DRK Ortsverbandes. 15 Defibrillatoren sollen angeschafft und in öffentlichen Einrichtungen stationiert werden. Die Stadt bekommt einen Zuschuss für die geplante Freizeitfläche an der Osterau. Beim Kanuanleger in der Nähe der Amtsverwaltung Bad Bramstedt-Land soll mit dem Geld eine Schutzhütte für Jugendliche mit Sitzbänken und WLAN aufgestellt werden. Die Stadt will damit verhindern, dass sich Jugendliche abends auf den Schulhöfen treffen, wo es schon zu erheblichen Vandalismusschäden gekommen ist.

Wildpark Eekholt will Imkerei ausbauen

Das genossenschaftliche Wohnprojekt „Haus an den Auen“ bekommt einen Zuschuss zur Akustikoptimierung des Gemeinschaftsraumes. Der Schützenverein Roland kann sich über einen Zuschuss für seine Bogenschießanlage freuen. In Weddelbrook werden mit einem Zuschuss vom Auenland drei Wanderwege mit Parkbänken ausgestattet. Der Wildpark Eekholt bekommt Geld für den Bau einer Erlebnis-Imkerei.

Außerdem werden mit Unterstützung des Auenlandes unter anderem neue Parkbänke auf der Schlossinsel in Barmstedt und im Kellinghusener Stadtgebiet aufgestellt. In Fitzbek kann nun ein Kanuanleger an der Stör gebaut werden.

Regionalbudget möglicherweise auch für 2021

„Mit dem Regionalbudget hat die Aktivregion wieder einmal Neuland gewagt: Es hat sich ausgezahlt“, resümiert Kütbach. „Wir wollen noch vor dem Sommer entscheiden, ob wir uns auch 2021 wieder an den Regionalbudgets beteiligen. Anträge auf EU-Förderung aus den Mitteln unseres Grundbudgets sind weiterhin möglich und willkommen. Das Regionalmanagement hilft gern.“

Die Projekte aus dem Regionalbudget müssen nun zwischen April und September 2020 komplett umgesetzt und abgerechnet werden.

