Cornelia Schönau-Sawade (Grüne) hatte die Dringlichkeit damit begründet, dass den Wirten „schnell ein Signal gegeben wird.“ Sie hätten schwer unter dem Lockdown zu leiden und sollten zumindest ein Teil der verloren gegangenen Einnahmen durch eine ausgedehntere Außengastronomie wieder wett machen können. Der Vorschlag der Grünen sah vor, dass auch Parkplätze und größere Teile der Bürgersteige zur Verfügung gestellt werden. Damit der Antrag am selben Abend überhaupt auf die Tagesordnung der in einer Video-Schalte tagenden Stadtverordnetenversammlung kommt, hätte er einer Zwei-Drittelmehrheit bedurft. Die kam aber nicht zustande, obwohl alle Parteien dem Anliegen der Grünen positiv gesonnen waren.

Nutzungsgebühren sind derzeit ausgesetzt

SPD-Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf erinnerte daran, dass wegen der Corona-Pandemie zurzeit ohnehin keine Nutzungsgebühren von Wirten und Geschäftsinhabern für den öffentlichen Raum erhoben würden. Die entsprechende Gebührensatzung war schon im vergangenen Jahr ausgesetzt worden.

Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt (CDU) verwies darauf, dass die Stadt Anträgen auf Nutzung von städtischen Flächen „sowieso stattgibt.“ Und auch Bürgermeisterin Verena Jeske sah keinen Grund zur Dringlichkeit. Auch jetzt schon könne jeder die Nutzung beantragen und werde großzügig bedacht. „Wir müssen uns aber jeden Platz einzeln angucken und bewerten, ob die Nutzung möglich ist.“

Cornelia Schönau-Sawade war trotz Ablehnung zufrieden, denn nun sei ja öffentlich ausgesprochen worden, dass die Wirte mehr städtischen Raum in Anspruch nehmen können als bisher. „Ich kann sie nur ermuntern, davon Gebrauch zu machen.“

Wetter zu kalt: Bislang wenig Betrieb in Bad Bramstedt

Regina Niedermeier und Martina Rughase, die am Kirchenbleeck das Café Tilda betreiben, hatten am Mittwoch das erste Mal nach einer halbjährigen Lockdown-Pause wieder geöffnet. Sie zeigten sich auf Anfrage von KN-Online interessiert, mehr Tische und Stühle hinauszustellen. Der Kirchenbleeck bietet dafür durchaus Platz. „Aber es ist noch zu kalt“, hat Regina Niedermeier festgestellt. „Die Leute wollen lieber drinnen sitzen, aber das können wir ja nicht zulassen.“ Und auch am 1. Mai soll es kühl sein. „Da hätten wir jetzt gutes Wetter gebraucht“, so die Café-Betreiberin.