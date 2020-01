2018 machte die Naturschutzgemeinschaft Blunkerbach auf vergiftete Rotmilane bei Blunk aufmerksam. Damals ging um die Verhinderung von Windkraftanlagen. Nun will der Verein mehr und nimmt sich den Wiesenvögeln an. Eine Studie zeigt den Rückgang von Feldlerche und Co - aber es gibt auch Lösungen.