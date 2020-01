Bedrückend und beeindruckend. Damit lässt sich wohl am besten beschreiben, was die Kaltenkirchener Gymnasiasten am Montag auf die Bühne brachten. Seit einigen Jahren findet die Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestags der Befreiung des KZ Auschwitz im Kaltenkirchener Rathaus statt.