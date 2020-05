Radfahrer sollen vom Bürgersteig

Bad Bramstedt

Damals hatte eine Bürgerin aus Bad Bramstedt auf die Entfernung der blauen Verkehrsschilder mit dem Fahrradsymbol bestanden, mit dem Radfahrer zur Benutzung entsprechender Wege gezwungen werden. Sie kann sich dabei auf ein fast zehn Jahre altes Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes berufen, nach dem die Radwegebenutzungspflicht nur an besonders gefährlichen Stellen angeordnet werden darf (Az.: BVerwG 3 C 42.09). Die Kreisverkehrsaufsicht musste handeln.

Sie forderte die Stadt Bad Bramstedt, wie auch andere Behörden auf, Stellungnahmen abzugeben. "Wir sind darüber nicht nur begeistert", sagte Ordnungsamtsleiter Jörg Kamensky. Er hatte im Februar eine Stellungnahme der Stadt an den Kreis geschickt. "In der Hamburger Straße beispielsweise sollte die Benutzungspflicht bestehen bleiben, weil dort viel Verkehr herrscht", so Kamensky. Auch auf fünf weiteren von insgesamt zwölf Straßenzügen will die Stadt die Benutzungspflicht aufrechterhalten. In anderen Straßen soll das Radeln auf Bürgersteigen durch das Zusatzschild "Radfahrer frei" erlaubt werden, allerdings ohne verpflichtend zu sein.

Anzeige

Polizei hat keine Bedenken

Die örtliche Polizei hat generell keine Bedenken gegen die Aufhebung der Benutzungspflicht, schlägt allerdings für neuralgische Stellen eine Ortsbesichtigung vor. Und der Landesbetrieb Straßenbau erklärte, dass er eine Aufhebung aufgrund der Beschaffenheit der Radwege, die in seine Baulast fallen, für nicht nötig hält.

Weitere KN+ Artikel

Der Kreis Segeberg erklärte auf Anfrage der Segeberger Zeitung, das "sehr heterogene Bild" der Stellungnahmen mache einen Ortstermin erforderlich. Dieser habe aufgrund der Corona-Pandemie aber bisher nicht stattfinden können. Er werde nachgeholt, sobald das möglich ist. Daran sollen Stadtverwaltung, Polizei und Landesbetrieb Straßenbau teilnehmen.

Geringer Ermessensspielraum

Das letzte Wort hat dann die Kreisverkehrsaufsicht, deren Ermessensspielraum aufgrund des Gerichtsurteils nur begrenzt ist. So hat sie beispielsweise auch schon auf der Kreisstraße 111 zwischen Bimöhlen und Großenaspe, auf der viele Kieslaster unterwegs sind, die Benutzungspflicht für den dortigen Radweg aufheben müssen, obwohl der gerade erst neu gebaut worden war. Auch hier hatte sich ein Radfahrer über die blauen Schilder beschwert.

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.