Bürger zahlen doch mehr als 50 Prozent

In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung nutzte Monika Riehl die Einwohnerfragezeit. „Es ist überhaupt noch nicht absehbar, wann in der Bimöhler Straße gebaut wird und schon jetzt sollen wir bezahlen.“ Gut 3000 Euro will die Stadt von ihr haben, die erste Rate wird am 1. April fällig. Bürgermeisterin Verena Jeske begründete den Bescheid damit, dass Landweg und Bimöhler Straße eine Straße bilden und zusammen verlangt werden. Das entspreche dem städtischen Satzungsrecht. Die Stadt sei dadurch auch berechtigt, schon vorab die Beiträge zu erheben.

Ende der Arbeiten nicht absehbar

Monika Riehl wohnt in der Bimöhler Straße. Die Bauarbeiten in dem Straßenzug befinden sich allerdings erst im zweiten Bauabschnitt im Landweg. Fertig ist bisher nur der erste Abschnitt, rund 100 Meter zwischen Kirche und Rewe-Markt. Der ursprüngliche Zeitplan ist längst über den Haufen geworfen worden. Danach hätte der komplette Landweg schon bis Weihnachten 2019 fertig sein sollen. Bimöhler Straße und Landweg zusammen sind rund 1,5 Kilometer lang. Insofern ist es wohl wahrscheinlich, dass sich die Bauarbeiten auch noch bis ins kommende Jahr, wenn nicht sogar bis 2022 hinziehen werden.

Versorger bezahlten schon immer

CDU-Stadtverordneter Stefan Brumm, eigentlich Befürworter der Ausbaubeiträge, zweifelt nun das gesamte Abrechnungsverfahren an. Die Stadtverordneten hatten im September 2019 einen Kompromiss beschlossen. Danach sollten die Anlieger gegenüber der alten Satzung um rund 50 Prozent entlastet werden. Erreicht werden soll dies durch eine Absenkung der Beitragssätze um ein Viertel, aber auch dadurch, dass Versorgungsunternehmen stärker beteiligt werden. Wenn sie Leitungen oder Rohre verlegen, sollen sie auch für die Herstellung des darüber liegenden Pflasters aufkommen.

Im Februar schickte Stadtkämmerer Gerhard Jörck einen Vermerk an die Stadtverordneten, wonach diese Beteiligung der Versorgungsunternehmen ohnehin schon praktiziert wurde. Nach Straßenbaurichtlinien würden die Kosten verteilt, so Jörck. Deshalb seien die „Beitragspflichtigen auch schon bisher nicht mit den Kosten belastet worden. Die Verwaltung sieht deshalb keinen Bedarf für weitergehende vertragliche Regelungen, weil sie gängige Praxis ist.“

Info kam erst im Februar

Nicht nur für Brumm stellt sich deshalb die Frage, warum die Information im Rathaus erst jetzt an die Stadtverordneten ging und nicht schon im September bevor sie die neue Beitragssatzung beschlossen hatten. Bürgermeisterin Verena Jeske sicherte zu, die Angelegenheit noch einmal zu klären.

Die Berechnung, wonach die Anlieger 50 Prozent weniger bezahlen sollen als bisher, ist damit aber obsolet. Tatsächlich werden die Bürger nur durch die Absenkung der Beitragssätze um ein Viertel entlastet. Die FDP-Fraktion wollte die jüngste Stadtverordnetenversammlung noch einmal über die Abschaffung der Ausbaubeiträge abstimmen zu lassen. Ihr Dringlichkeitsantrag wurde aber gar nicht erst auf die Tagesordnung gesetzt, es gab dafür keine Mehrheit. Die Liberalen sind die einzige Partei, die die Beiträge streichen will. Die SPD war im letzten Jahr umgeschwenkt und hatte im September dem Beschluss zugestimmt.

Warum für Rewe bezahlen?

Auch Jürgen Koppelin, der nach seiner Berufspolitikerkarriere als FDP-Bundestagsabgeordneter auch viele Jahre in der Stadtverordnetenversammlung gesessen hatte, mischte sich aus den Zuschauerreihen in die Diskussion ein: „Warum sollen Anlieger am Ende der Bimöhler Straße für die Neupflasterung der Einfahrt des Rewe-Marktes im Landweg aufkommen?“ Sie profitierten davon genauso wenig wie jeder andere Bürger der Stadt. Bürgermeisterin Jeske wiederholte ihre Antwort: „Es handelt sich um eine Straße.“

