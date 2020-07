Laute Musik von der Straße ließ die Bad Bramstedter am Donnerstag aufhorchen. Der SH-Kulturtruck rollte durch, um für das Kulturfestival SH zu werben. Es soll Corona-beeinträchtigten Künstlern Auftritte verschaffen. Auch die örtliche Kultur kommt in Gang: Am Schloss gibt's eine kleine Konzertreihe.