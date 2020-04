Das geschundene Biotop im Bissenmoor

Bad Bramstedt

Der Teich sollte im September umgebaut werden, um ihn zur Entwässerung für ein kleines Neubaugebiet zu nutzen. Die ursprüngliche Absicht, den Teich auszubaggern, hat die Stadt vorerst fallengelassen. Grund war, dass das Abholzen der Vegetation als Vorarbeit zum Ausbaggern zu heftigen Protesten geführt hatte. Auch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises hatte der Stadt weitere Eingriffe in das Biotop zunächst verboten.

Das Bauamt hatte darauf hin einen Plan entwickelt, demzufolge das Regenwasser aus dem Baugebiet zwischen zwei Dämmen durch den Teich geführt wird. Fließt viel Wasser hinein, könnte es über den Damm in das Gewässer strömen. Die Bauarbeiten sollten im September beginnen.

Doch nun brach am Nordufer ein Damm direkt am Ablauf, dem sogenannten Mönch, der eigentlich für einen konstanten Wasserspiegel sorgen soll. Offenbar ist das eine Folge des vielen Regens in den Wintermonaten. In den Teich strömt auch immer wieder Wasser aus dem Wohnpark Bissenmoor, wo es eigentlich in Gräben versickern soll. Das funktioniert aber bei langanhaltendem Regen nicht, weil ohnehin schon ein hoher Grundwasserspiegel herrscht.

An der defekten Stelle strömt das Wasser nun ungehindert aus dem Teich in einen Graben. Auf der Südseite fließt zwar ein Bach in den Teich, doch wegen der Trockenheit in den letzten Wochen ist er nur noch ein Rinnsal. Einige Uferabschnitte liegen bereits trocken.

Reparaturversuch gelang nicht

"Wir haben versucht, mit einer Metallplatte und einem großen Sandsack den Durchbruch zu reparieren. Das hat aber nicht funktioniert, wir bekommen die Platte nicht in den Boden, weil dort zu viele Steine sind", erklärte Bauamtsingenieurin Telse Witten. Eigentlich müssten Mönch und Wall instandgesetzt werden. Doch die Ingenieurin meint, das ergebe nur Sinn, wenn dann auch gleich der Plan mit dem Durchfluss verwirklicht wird. Um diese Jahreszeit dürfte das allerdings schwierig werden, denn die Amphibien haben Laichzeit. Wenn der Teich jedoch ganz trocken fällt, können Frösche und Molche auch nicht mehr laichen, die Kaulquappen hätten keinen Lebensraum. Telse Witten will das weitere Vorgehen nun mit dem Kreis Segeberg abstimmen.

