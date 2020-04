Es war zweifellos die ungewöhnlichste Sitzung, die es in den letzten Jahrzehnten in Bad Bramstedt gegeben hat. Der Finanzausschuss tagte in der Schäferberg-Sporthalle. Die Zuschauer bekamen Masken verpasst, konnten nur wenig verstehen und am Ende wurde die Corona-Sparliste nicht einmal verhandelt.