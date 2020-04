Das Propsteialtenheim in Bad Segeberg kämpft mit den Folgen der Coronakrise. Geschäftsführerin Dr. Barbara Kempe musste nach einem Kontakt mit einem infizierten Heimmitarbeiter in Preetz in Quarantäne gehen. Außerdem fehlt Schutzausrüstung. Die Mitarbeiterinnen kamen auf eine Idee.