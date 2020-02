Die Kirche hat einen Dachschaden

Bad Bramstedt

Das Bad Bramstedter Unternehmen Gerke wurde beauftragt, das Turmdach abzudichten. Seit ein paar Tagen sind die Dachdecker nun in schwindelerregender Höhe tätig.

Die Kirche war 2015 saniert worden, Gerke hatte auch das Dach des Kirchenschiffs neu mit Tonpfannen eingedeckt. Das Turmdach allerdings nicht. Hier verblieben noch die alten Schieferplatten.

Mauerwerk wird geschützt

Zeitgleich wird auch das Mauerwerk am Boden vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Die Firma Bau-Union aus Wismar, die ebenfalls schon 2015 an der Kirchensanierung beteiligt war, nimmt dort zurzeit die alten Granitsteine rings ums Gotteshaus hoch und wird dann einen Teil des Sandbodens durch Lehm ersetzen. „Dann kann das Wasser besser versickern und dringt nicht in die Mauern“, erklärte Baumann-Schölzke. Das Wismarer Unternehmen sei auf alte Gebäude spezialisiert und habe im Osten Deutschlands schon mehrere Kirchen saniert.

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.