Bad Bramstedt

Bürgermeisterin Verena Jeske hatte es sich gemeinsam mit Greta Jöhnk, Mitarbeiterin für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, und der Kultur- und Medienmanagerin Swantje Maaß zur Aufgabe gemacht, der Rolandstadt ein neues Image zu verleihen. „Dieser Schritt ist so viel mehr als die Veröffentlichung eines neuen Logos. Es ist der Anstoß zu einem neuen Blickwinkel. Bad Bramstedt soll stolz auf sich sein. Wir sind kein verschlafenes Kur-Örtchen mehr – wir sind eine Stadt, die sich selbstbewusst zeigen darf“, erklärt die Bürgermeisterin.

Der Roland, Bad Bramstedts Wahrzeichen, durfte in der neuen Darstellung natürlich nicht fehlen. „Der Roland hat das Rennen gemacht. Mit ihm identifizieren sich die Bad Bramstedter. Auch er macht Bad Bramstedt besonders.“

Anzeige

Graffiti an öffentlichen Gebäuden

Die Vorstellung ist heute mit diversen Aktionen geplant. Verena Jeske, Greta Jöhnk und Swantje Maaß wollen auf heute dem Wochenmarkt Jute-Einkaufsbeutel mit dem neuen Logo verteilen. Die Bäckereien Tackmann, Wittorf und „Der kleine Brotladen“ werden ihre Waren in Tüten mit dem Logo darauf verpacken. In einer Nachtaktion sollen auch Graffiti mit dem neuen Logo an öffentliche Gebäude gesprüht werden – natürlich abwaschbar mit Kreide und wenn das Wetter es zulässt.

Mit der großen Werbetrommel wird auch auf den „Sofatalk“ aufmerksam gemacht werden, der in diesem Jahr den traditionellen Neujahrsempfang ersetzt. Er wird heute ab 15 Uhr auf www.bad-bramstedt.de online gehen. Die Talkshow war im Kurhaustheater aufgezeichnet worden, wegen Corona natürlich ohne Publikum. Moderator Andi Gervelmeyer unterhält sich mit Bürgermeisterin Jeske und anderen Gästen, über die Stadt und das Stadtmarketing.

Roland soll modern wirken

Was steckt hinter dem neuen Logo? Kulturmanagerin Swantje Maaß erklärt: „Der Roland steht für Bad Bramstedt und ist sein Wahrzeichen. Seine offene Haltung soll modern wirken und zeigen, dass er einer von uns ist und dass jeder in Bad Bramstedt willkommen ist.“ Der Kreis stehe für das Schild des Rolands, da dem Kreis in der Symbolsprache eine schützende Funktion zugesprochen wird. Grün und Blau seien die Farben, die Bad Bramstedter nach einer Umfrage mit ihrer Stadt verbinden, Grün stehe für Natur und Blau für die Auen.

Lesen Sie auch:"Wir legen Wert auf grüne Ideen"

Auch die Auswahl der Schriftarten ist nicht zufällig. „Die Bad Bramstedter sind nicht aalglatt, sondern haben Ecken und Kanten. Die geschwungene Schrift symbolisiert die ganz eigene Handschrift von Bad Bramstedt“, so Maaß. „Zum Glück. Besonders.“ – wie ist das gemeint? Maaß: „Alle Bürger sollen spüren, dass Bad Bramstedt etwas Besonderes ist. Die Mischung aus Natur, Tradition und Gemeinschaft sorgt für ein wahres Glücksgefühl. Kombiniert wirken diese beiden Aussagen selbstbewusst mit einem kleinen Augenzwinkern