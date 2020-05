Enttäuscht über Jugendcafé-Verschiebung

Bad Bramstedt

Der Finanzausschuss hatte in der vergangenen Woche mit den Stimmen von CDU und FDP beschlossen, das rund 400.000 Euro kostende Jugendcafé nicht mehr in diesem Jahr zu bauen. Stattdessen soll es nun erst 2022 realisiert werden. Begründung: die geringeren Steuereinnahmen durch die Coronakrise. Die Stadt hatte bereits Zuschüsse bei der Aktivregion Holsteiner Auenland und dem Kreis Segeberg eingeworben, sodass sie selbst nur 250.000 Euro bezahlen muss. Die Förderzusagen würden verfallen.

Der Beschluss des Finanzausschusses ist allerdings nur eine Empfehlung, die endgültige Entscheidung trifft die deutlich größere Stadtverordnetenversammlung im Juni. Wie sich schon im Finanzausschuss abzeichnete, könnte es in der CDU-Fraktion noch zu abweichenden Meinungen kommen.

Anzeige

Christine Daue zeigte sich enttäuscht, dass der Café-Bau nun wahrscheinlich wieder verschoben wird. "Wenn Kindertagesstätten gebaut werden, wird das von allen unterstützt, was ja auch gut ist. Aber wenn aus den Kindern dann Jugendliche geworden sind, gilt das nicht mehr. Wir stoßen immer auf Widerstände."

Weitere KN+ Artikel

Jugendliche im Stadtbild unerwünscht

"Jugendliche möchte am liebsten niemand im Stadtbild sehen", meint die Juz-Leiterin. Das zeige sich auch daran, dass die Stadt einen Treffpunkt an der Osterau beim Kanu-Rastplatz für Jugendliche anlegt, wo sonst niemand hinkommt. Dort will die Stadt auf Beschluss des Sozialausschusses eine Schutzhütte hinstellen und WLAN installieren. Nach Ansicht von Daue ist das ein völlig ungeeigneter Platz. "Warum holt man die Jugendlichen nicht in die Stadt, beispielsweise auf die Schlosswiese?", fragt sie.

Die jungen Leute im Teenageralter seien auf soziale Kontakte untereinander angewiesen. In einem Alter, in dem die Meinung der Eltern immer weniger zählt, sei ein Austausch mit Gleichaltrigen wichtig. Das sei auch der Sinn des Jugendcafés, so Daue. Das vorhandene Café im Eingangsraum des Juz sei dafür viel zu klein. An manchen Tagen kämen 20 bis 30 Leute in die städtische Einrichtung.

Offene Jugendarbeit nicht möglich

Durch die Corona-Pandemie ist das Jugendzentrum zurzeit nur sehr eingeschränkt geöffnet. Ein Computerkursus für Grundschüler beispielsweise kann immer nur von zwei Kindern gleichzeitig besucht werden. Das Bandcoaching findet größtenteils online statt, und an einen offenen Betrieb ist ohnehin nicht zu denken. "Die Jugendlichen müssten sich dafür anmelden und bekämen eine genaue Zeit zugewiesen. Mit offener Jugendarbeit hätte das nichts mehr zu tun", sagt Christine Daue.

Abhilfe in der Corona-Zeit soll nun eine Art Außencafé schaffen. Am Montag brachten Christine Daue und ihre beiden Kollegen Christopher Hilscher und Katja Naujoks Tische und Stühle auf den Hof. Dort können sich die jungen Leute nun bei gutem Wetter treffen. Sandwichs und Getränke zu Selbstkostenpreisen werden angeboten. "Wir passen natürlich auf, dass die Abstandsregeln eingehalten werden", versichert Daue.

Schnitzeljagd mit PR-Codes

Die Juz-Idee einer stadtweiten Schnitzeljagd soll bei den Bürgern für Unterhaltung sorgen, den Geschäften in Bad Bramstedt Publikum bringen. "Eine Win-win-Situation also", meint die Leiterin des Jugendzentrums Bad Bramstedt.

Sie und ihre beiden Kollegen Christopher Hilscher und Katja Naujoks haben sich eine digitale Schnitzeljagd durch Bad Bramstedt ausgedacht. Die dazugehörenden QR-Codes finden sich seit Montag an insgesamt 15 Stellen in der Stadt: in Schaufenstern, an Zäunen oder Wänden. Sie müssen mit dem Smartphone nacheinander gescannt werden. Dann öffnet sich eine Internetseite, auf der eine Frage zu Bad Bramstedt zu beantworten und ein verklausulierter Hinweis auf den nächsten Code zu finden ist.

Mit dem letzten Code werden dann die GPS-Koordinaten des Zieles bekannt gegeben. Sie müssen bei Google-Maps eingegeben werden, um dort hinzufinden. Es nützt allerdings nichts, alle Codes an einem Tag zu scannen. Die dazugehörende Internetseiten öffnen sich immer nur an festgelegten Werktagen.

Vier Preise hat die örtliche Wirtschaft gespendet

Wer zuerst das Ziel erreicht hat, bekommt als Überraschung den gespendeten Hauptgewinn. Insgesamt gibt es vier von der örtlichen Wirtschaft gespendete Preise zu gewinnen. Die Schnitzeljagd läuft rund einen Monat. Wer teilnehmen will, muss als Erstes den QR-Code im Fenster des Jugendzentrums scannen.

Das Jugendzentrum hat im eigenen Studio sogar einen Song zu der digitalen Schnitzeljagd aufgenommen. Er ist auf der Homepage (juz-bb.de) zu finden. Dort steht auch, was bei der Schnitzeljagd zu beachten ist.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.