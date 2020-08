Nach vier Jahren Überlegen, Beraten, Abwägen und letztendlich Beschließen ist es so weit: Mit dem symbolischen ersten Spatenstich starteten die Bauarbeiten für einen Erweiterungsbau der Amtsverwaltung Bad Bramstedt-Land an der König-Christian-Straße in Bad Bramstedt. Kosten: 4,8 Millionen Euro.