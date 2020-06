SPD und Grüne haben in Bad Bramstedt mit ihrem Resolutionsantrag gegen den Buspendelverkehr für Grundschüler nach Weddelbrook eine Niederlage kassieren müssen. Mit ihrer Einstimmen-Mehrheit hielten CDU und FDP im Finanzausschuss an der vorübergehenden Nutzung der Dorfschule in Weddelbrook fest.