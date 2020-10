Wer im Raum Bad Bramstedt ein Haus bauen will, muss tief in die Tasche greifen, schon für den Baugrund. Das Bauland wird immer knapper. Ausweichen ins Umland? Auch dort ist die Nachfrage groß. Großenaspe will 17 Baugrundstücke erschließen und hat dafür 85 Bewerbungen.