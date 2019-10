Bad Bramstedt wird in diesem Jahr voraussichtlich 33 Flüchtlinge aufnehmen, Das zum Flüchtlingsjahr 2015 nicht viel. Doch 2017 und 2018 kamen gar keine neuen Flüchtlinge mehr. Auch 2020 wird die Zahl der Asylsuchenden wohl weiter steigen. Noch hat die Stadt Wohnraum im neuen Haus am Tegelbarg frei.

Von Einar Behn