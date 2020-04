Freibad bleibt vorerst geschlossen

Bad Bramstedt

"Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Badegäste hat oberste Priorität. Daher bleibt das Warmwasserfreibad Roland Oase bis auf Weiteres geschlossen", so Fischer.

Ein möglicher Eröffnungstermin hänge von den Anordnungen und Empfehlungen der Behörden ab, erklärte der Geschäftsführer.

Zurzeit gibt es keinen Vorverkauf von Wertchips oder Karten für die Freibadsaison 2020. Die Saisonkarten, auch Aktivkarten genannt, für dieses Jahr werden voraussichtlich später verkauft. Fischer versprach, dass sich die verkürzte Saison auch im Preis widerspiegeln werde.

Attraktionen waren schon vorbereitet

Ursprünglich war die Saisoneröffnung, wie es in Bad Bramstedt Tradition ist, mit vielen Attraktionen am 1. Mai geplant. Seit Monaten arbeitet das Team der Roland Oase auf einen pünktlichen Start hin. Doch die Covid-19-Pandemie legt vorerst alle Planungen auf Eis. Offen ist auch, ob die weiteren rund ums Freibad geplanten Veranstaltungen – vom Pull-Diving-Event am 27. Juni, über verschiedene Ferienaktionen in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Bad Bramstedt und das Walk-on-Water-Event am 18. Juli bis hin zur Poolparty am 8. August – stattfinden können. Gleiches gilt für die Schwimmkreismeisterschaften am 29. und 30. August und weitere interessante Veranstaltungen.

Und auch nach der Saison soll es eigentlich im Freibad weitergehen. Die "Auenland Mystica" sollte vom 25. bis 27. September, stattfinden, die Modellboot-Skipper hatten am 3. und 4. Oktober die Badebecken für sich, am 11. Oktober war wieder das Hundeschwimmen vorgesehen.

