An Wochenenden, auch vor Saisonbeginn, in der Roland-Oase tätig zu sein, ist für Schwimmmeister Hans-Peter Kalusok normal. Es gibt genug zu tun. Am letzten Wochenende war der Anlass ein besonderer: Kalusok (65) feierte sein 40-jähriges Jubiläum als Betriebsleiter des Bad Bramstedter Freibades.