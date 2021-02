Bad Bramstedt

Wie die kaufmännische Klinikdirektorin Claudia Meixner berichtet, sei am Freitag bei einem Patienten in der Neurologie das Coronavirus nachgewiesen worden. Übers Wochenende seien dann in derselben Abteilung vier weitere Fälle positiv getestet worden. Es handele sich um Schlaganfallpatienten, die sich in der sogenannten Früh-Rehabilitation befänden. "Sie sind nicht mehr ganztägig ans Bett gebunden", erklärt Claudia Meixner. Alle fünf seien auch an Covid-19 erkrankt, aber nicht so schwer, dass sie in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen. Sie verbleiben in der Neurologie.

Noch keine Impfungen im A2-Haus

Geimpft wurden im Klinikum Bad Bramstedt, das bis zu 650 Patienten aufnehmen kann, bisher weder Patienten noch Personal. "Wir sind ein A2-Haus", erklärt die Direktorin. Akutkrankenhäuser, wie das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster, seien dagegen A1-Häuser und würden bei den Impfungen bevorzugt behandelt. Nach bisherigem Zeitplan sollen die Impfungen im Klinikum Bad Bramstedt am Donnerstag dieser Woche anlaufen.

Wie das Coronavirus ins Klinikum gelangte, ist unklar. Claudia Meixner: "Alle Patienten und alle Mitarbeiter, die Kontakt mit Patienten haben, werden seit Ende Dezember zweimal in der Woche getestet." Zum Einsatz käme dabei der Antigen-Schnelltest. Alle anderen Mitarbeiter könnten sich ebenfalls zweimal pro Woche testen lassen, das sei aber freiwillig. Wer als Patient neu aufgenommen werden will, müsse einen aktuellen negativen Test vorlegen.

Keine weiteren positiven Fälle

Auf der neurologischen Station wurden am Montag erneut alle Patienten noch einmal getestet. Es kam aber kein weiterer Positiv-Fall hinzu.

Die Mitarbeiter der inzwischen abgeriegelten Station, die Kontakt zu den Infizierten hatten, wurden in Quarantäne geschickt, einige in Pendelquarantäne. Das bedeutet, sie dürfen ihre Wohnung nur verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Unter den Mitarbeitern der Station gab es aber bisher keine positiven Testergebnisse.

Die fünf Coronafälle sind nicht die ersten im Klinikum. Im Oktober war eine Ärztin positiv getestet worden, die sich vermutlich im privaten Umfeld angesteckt hatte. Sie infizierte aber keine Patienten und Mitarbeiter. Anfang dieses Jahres gab es dann zwei weitere Fälle unter Mitarbeitern, die sich im Weihnachtsurlaub infiziert hatten. Sie wurden in Quarantäne geschickt, auch in diesen Fällen gab es keine weitere Verbreitung des Virus im Klinikum.