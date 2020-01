Auch in Bad Bramstedt wurde am Montag, dem Befreiungstag von Auschwitz, den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Der Vorsitzende der KZ-Gedenkstätte Springhirsch, Hans-Jürgen Kütbach, Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt und Fritz Bredfeldt legten an Stolpersteinen Blumengebinde nieder.