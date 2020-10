Seit Donnerstag gilt in Bad Bramstedt Maskenzwang in den Hauptstraßen von Bad Bramstedt. Bürgermeisterin Verena Jeske war von der Kreisentscheidung überrascht. "So war das nicht gedacht", sagte sie. Aber auf den Straßen waren schon vormittags auffällig viele mit Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs.