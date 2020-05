Gewerbegebiet wächst um drei Hektar

Bad Bramstedt

Der Kauf sei mithilfe der Landgesellschaft Schleswig-Holstein zustande gekommen, der Kaufvertrag kürzlich notariell beurkundet worden. Die Fläche schließt sich direkt an die Bebauungen am Hunenkamp an. "Dadurch können die neuen Grundstücke schnell erschlossen werden, die Straße und die Leitungen müssen nur verlängert werden", so die Bürgermeisterin. Die Stadt versuchte schon seit Jahren, die Fläche zu kaufen, konnte sich aber bisher mit dem Eigentümer nicht einig werden.

Viele Ansiedlungswünsche

"Die Verwaltung wird bereits in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses eine Vorlage für die Aufstellung eines Bebauungsplanes vorlegen", erklärte Jeske. "Wir brauchen dringend Erweiterungsflächen für unser örtliches Handwerk und Gewerbe und für diverse Ansiedlungswünsche von außerhalb. Dafür ist die Fläche sehr gut geeignet und ich freue mich, dass uns der Ankauf gelungen ist."

Neben den erworbenen drei Hektar entsteht zurzeit auch ein großes Gewerbegebiet am Lohstücker Weg, der Gewerbepark Auenland. Dort war der Asklepios-Krankenhauskonzern von seinem Kaufvertrag wegen des zu weichen Bodens wieder zurückgetreten. Er wollte ein großes Zentrallager bauen. Doch nach Angaben von Jeske ist es kein Problem, die Flächen zu vermarkten.

Die Bürgermeisterin möchte die Ansiedlung von Gewerbe weiter forcieren und will damit zum einen für Arbeitsplätze und zum anderen für eine Stärkung der Gewerbesteuereinnahmen sorgen. Verena Jeske: "Corona wird uns Einnahmen im Haushalt kosten, und wir müssen alles daran setzen, das wieder auszugleichen mit florierenden Betrieben am Ort."

Jeske betonte, dass die Stadtverwaltung sehr genau prüfe, an wen das Gewerbeland verkauft wird. Wichtige Kriterien dabei seien dabei eine möglichst hohe Zahl an Arbeitsplätzen und das die Gewerbesteuer im Ort bleibt.

