Cool, wieder in der Schule zu sein

Bad Bramstedt

Nach acht Wochen wieder in die Schule – wie finden das die Schüler? „Das finde ich klasse, weil mein sechsjähriger Bruder nervt“, sagt die neunjährige Pheline. „Toll, ich sehe meine Freunde wieder“, freut sich Oke, 10. In den vergangenen Wochen war er denen nur bei Online-Spielen begegnet, erzählt er. Mara, 9, genießt es ebenfalls, wieder zur Schule zu gehen, zu Hause sei es anstrengend und langweilig gewesen. Und auch Lehrerin Tina Knüppel ist „froh, dass ich sie nochmal sehe“, bevor ihre Schüler mit den Ferien die Grundschule verlassen.

Warten auf den Einlass - einzeln

Bevor die Schüler ins Gebäude dürfen, stehen sie vor dem Eingang Schlange. Ihre Lehrerin steht ebenfalls vor der Tür, alle halten Abstand untereinander, die Schüler halten sich an Kreidestriche auf dem Schulhof. Wenn alle da sind, dürfen sie einzeln eintreten. Gleich hinter dem Eingang ist eine Desinfektionsstation aufgebaut, hier waschen sie sich die Hände, bevor sie weitergehen. Sie setzen sich in ihr altes Klassenzimmer, das jetzt allerdings anders eingerichtet ist: Wo sonst 27 Schüler Platz finden, sitzen jetzt nur neun jeweils an Einzeltischen, um die Abstandsregeln einzuhalten.

Anzeige

54 Viertklässler besuchen die Schule am Storchennest in Bad Bramstedts Südwesten. Sie kamen gestern zu ihrem zweiten Schultag nach der Corona- und Osterpause. Aus den zwei Klassen wurden sechs Gruppen gebildet, alle Abläufe sind so organisiert, dass sich die Gruppen nicht begegnen. Sie haben unterschiedliche Startzeiten und verbringen ihre Pausen versetzt und entweder auf dem Schulhof oder dem Spielplatz. Auf den Fluren sind Spuren markiert für die verschiedenen Richtungen. Jede Gruppe benutzt eine eigene WC-Kabine.

Weitere KN+ Artikel

Hygienepläne an Eltern verschickt

„Die Eltern haben die Hygienepläne eine Woche vorher bekommen und zu Hause durchgesprochen“, berichtet Schulleiterin Franziska Frahm-Fischer. Nach dem ersten Tag zieht sie ein positives Fazit: „Das lief gut, weil die Kinder sich sehr gut an die Abstandregeln gehalten haben.“

Die Regel scheint verinnerlicht zu sein: Sobald sich jemand im Klassenzimmer bewegt und einem der Einzeltische nahe kommt, ruft jemand: „Mindestabstand!“ Das Desinfizieren der Hände kennt der 10jährige Lennard von zu Hause, das ist nichts Neues. Auch er findet es „cool“, wieder in die Schule zu kommen. Aber dass er keinen Sitznachbarn mehr hat, das „fehlt sehr“.

Die letzten Wochen vor den Sommerferien

Lehrerin Tina Knüppel wird heute Englisch, Mathe und Deutsch unterrichten. Nur neun Schüler, sind das nicht traumhafte Bedingungen? Dafür fallen allerdings Gruppenarbeit, Partnerarbeit und Lernstationen aus, an denen sich die Kinder je nach ihrem individuellen Tempo mit Materialien versorgen können, erklärt die Pädagogin. Es bleibt „mehr oder weniger“ beim Frontalunterricht.

In der kommenden Woche wird sie mit ihren Schülern die schriftliche Multiplikation anfangen. „Es ist wichtig, einzuführen und anzuleiten“, findet die Lehrerin. Dafür bleiben pro Schultag drei Unterrichtsstunden Zeit, normal wären fünf bis sechs. Den übrigen Stoff müssen die Kinder zu Hause bearbeiten, wie schon in den vergangenen Wochen. Das hat bisher gut funktioniert, stellt Tina Knüppel fest: „Das sitzt jetzt“.

Vor dem Unterricht wird das Wohlbefinden abgefragt

Bevor die Lehrerin mit ihrem Stoff anfängt, befragt sie jedes Kind einzeln nach seinem Befinden: Husten oder Bauchschmerzen? Ein Kind berichtet von Husten in der vergangenen Nacht. Tina Knüppel bringt sie raus, das Mädchen bekommt einen einzelnen Platz im Flur. Ein Junge will wissen, warum seine Lehrerin nach Bauchschmerzen fragt, ein anderer weist auf seine Schmerzen „hier“, am Schienenbein hin, ein Mädchen fragt, ob ein Bluterguss eine Krankheit ist. Ein Junge erklärt, dass die Chinesen Corona lange geheim gehalten hätten und Informanten ins Gefängnis steckten. Aber die Aufregung legt sich schnell wieder und alle konzentrieren sich auf ihre Englisch-Stunde.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lehrerzimmer wird umgebaut

Direktorin Franziska Frahm-Fischer sitzt im Kreativzentrum, einem großen, offenen zentralen Raum mit Tischen und Stühlen. In der kommenden Woche wird er zum Lehrerzimmer umfunktioniert, erklärt sie. Die meisten der zwölf Lehrerinnen am Storchennest werden dann ständig für ihre Schüler präsent und ansprechbar sein; die Türen zu den Klassenzimmern stehen schon jetzt dauernd offen. Das eigentliche Lehrerzimmer wird dann zum Refugium für die Kolleginnen, die wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören und bis jetzt im Homeoffice arbeiten. Sie können es in einigen Tagen über einen separaten Eingang betreten.

„Alle müssen sich an alles halten, das ist die große Herausforderung“, sagt Franziska Frahm-Fischer. Sie balanciert zwischen Fürsorge für ihre Kolleginnen und Eltern, die Sorge haben, dass ihre Kinder den Anschluss verlieren.

Auch in der unterrichtsfreien Zeit waren die Lehrer immer dienstbereit, haben mit Eltern telefoniert, E-Mails geschrieben, Aufgaben vorbereitet und korrigiert und gleichzeitig ein Hygienekonzept ausgearbeitet. „Ich war nur am Ostersonntag nicht hier, sonst an jedem Tag“, erzählt die Schulleiterin.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: