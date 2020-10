Die Modernisierung und Erweiterung der Grundschule Am Bahnhof in Bad Bramstedt wird deutlich teurer als eingeplant. Grund dafür sind nach Angaben der Stadtverwaltung überraschend hinzugekommene Denkmalschutz- und Brandschutzauflagen. Der Zwischenbau verteuert sich um gut ein Viertel.

Von Einar Behn