Gute Stimmung nach erster Verkaufswoche

Die Sonne scheint, es herrscht Frühlingsluft. In normalen Zeiten ohne Corona-Krise sind dann viele Menschen in Bad Bramstedts Innenstadt unterwegs. Der Einkaufsbummel, ob über den Wochenmarkt oder durch die kleinen Läden, wird verbunden mit einem Klönschnack. Man kennt sich, es gibt immer etwas zu erzählen - das typische Kleinstadtleben eben.

Von Normalität noch entfernt

Doch von dieser Normalität ist Bad Bramstedt noch ein ganzes Stück entfernt und es ist von der Politik auch gar nicht gewünscht. Die Bürgersteige sind deutlich leerer, als an üblichen Frühlingstagen. "Es herrscht noch ein sehr verhaltenes Einkaufsverhalten", hat Nina Stützer festgestellt. Sie betreibt im Landweg das Geschäft "Tee und 1000 Ideen". Das Lädchen ist eigentlich zum Stöbern gedacht, doch die Inhaberin hat einen Tisch mit Desinfektionsmittel und Hinweisschildern in die Tür gestellt. Der Laden sei zu klein, um Kunden hineinzulassen, der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter ließe sich unmöglich einhalten. So bedient sie ihre Kunden in der Tür. Umsatz fördernd ist das sicherlich nicht, doch Sicherheit geht vor und das Ordnungsamt hat ein waches Auge auf die Geschäftswelt.

Ordnungsamt kontrolliert

Die Rathausmitarbeiter waren gleich Montag am ersten Eröffnungstag auch bei Findefuxx am Kirchenbleeck, einem Buch- und Geschenkeladen. "Sie haben alles für in Ordnung befunden", erzählt Ingrid Engel. "Wir haben auch wohl den schönsten Verkaufstresen überhaupt", scherzt sie über die große Plexiglasscheibe, die sie von den Kunden trennt. Die stehen am Sonnabendvormittag in kleiner Schlange mit vorschriftsmäßigem Abstand zueinander vor der Kasse. "Alle sind sehr diszipliniert", so die Geschäftsfrau. Von normalen Verkaufserlösen kann aber noch nicht die Rede sein. "Uns fehlen die Kurgäste. Es gibt keine Konfirmationen, Taufen, Kindergeburtstage. Das merken wir natürlich", sagt Ingrid Engel.

Bekleidungsgeschäfte haben Zulauf

Besser sind offenbar die Bekleidungsgeschäfte dran. Die Boutique Schwesterherz hatte gleich am Montag großen Kundenzulauf. "Die Leute standen schon vor der Tür, bevor ich überhaupt aufgemacht habe", berichtet Inhaberin Freia Bark. "Das hat meine Erwartungen deutlich übertroffen." Kundin Britta Bork, die gerade nach einer neuen Hose Ausschau hält, erzählt, dass der kleine Laden auch während der über vierwöchigen Schließung den Kundenkontakt gehalten habe. "Auf Instagram wurden die neuen Waren vorgestellt, wir konnten bestellen." Inhaberin Bark hat sie dann den Kunden vor die Tür gelegt, und was nicht passte am nächsten Tag wieder abgeholt.

Kunden kommen gezielt, um zu kaufen

Gegenüber in der Boutique Domino herrscht ebenfalls gute Stimmung bei Verkäuferin Kerstin Böhnke. "Es kommen zwar nicht mehr so viele auf dem Einkaufsbummel vorbei, aber diejenigen, die kommen, wollen gezielt auch etwas kaufen", berichtet sie. Und im Schuhhaus Möck im Landweg herrscht ebenfalls gute Stimmung. "Man merkt, dass die Leute Lust haben, mal wieder rauszugehen. Alle sind froh, mal unter Leute zu kommen", hat Verkäuferin Michaela Haker festgestellt.

Die Befürchtung, dass die Corona-Krise zum großen Ladensterben führt, trifft zumindest vorerst auf die befragten Geschäfte in Bad Bramstedt nicht zu. Es herrscht verhaltener Optimismus. Der Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt, in dem die meisten Geschäftsinhaber organisiert sind, spricht von "noch nicht wieder uneingeschränkter Konsumlaune". Die reiche nicht aus, um an den beiden kommenden Sonntagen die Läden zu öffnen. "An zusätzlichen Öffnungszeiten besteht kein Bedarf", teilte BVV-Pressesprecher Karsten Peters nach einer Telefonumfrage mit.

