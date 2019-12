Nicht in der Karibik oder im Ärmelkanal, sondern im Kreis Segeberg liegt ein kleines Steuerparadies. Neversdorf hat niedrige Grund- und Gewerbesteuersätze. Ein Grund: Die Gemeinde liegt verkehrsgünstig und schön am Neversdorfer See. Das lockt Gutverdiener, die viel Einkommenssteuer zahlen.