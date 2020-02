Hotel Gutsmann soll zum Wohnhaus werden

Bad Bramstedt

Das Thema wird bereits am Montag, 17. Februar, den Planungsausschuss beschäftigen. Er tagt ab 19 Uhr im Schloss. Jeske sagte, das Hotelunternehmen habe mehrere Interessenten, die das Gebäude kaufen wollen. Nach ihren Informationen solle es erhalten und umgebaut werden. Zumindest ein Interessent plane das Haus für betreutes Wohnen im Alter umzugestalten. „Danach gibt es eine große Nachfrage in Bad Bramstedt, wie überhaupt nach Wohnraum“, so die Bürgermeisterin, die solche Pläne begrüßt. Einen Zeitrahmen, wann mit dem Umbau begonnen wird, gebe es aber noch nicht.

B-Plan sieht Kurhotel vor

Zunächst muss die Stadt nun den Bebauungsplan 31 ändern, denn der sieht für das Grundstück ein „Kurhotel“ und keine Wohnungen vor. Denkbar sei auch, dass um den Hotelbau herum noch weitere Wohnhäuser entstehen könnten. Alles würde aber mit der von der Politik beschlossenen Maßgabe geschehen, dass 30 Prozent des neu entstehenden Wohnraums Sozialwohnungen sein müssten, betonte Verena Jeske. Diese Regelung war im letzten Jahr von den Stadtverordneten für alle Neubaugebiete festgelegt worden.

Gepflegtes Vier-Sterne-Haus

Das Hotel war bis zum November 2013 ein gepflegtes Vier-Sterne-Haus.Dann allerdings wurden von Unbekannten Müllcontainer auf dem Hof angezündet, der Qualm verbreitete sich über die Klimaanlage, das Hotel wurde nachts evakuiert. Schon damals hieß es, das Gebäude sei ohne gründliche Sanierung nicht mehr nutzbar. Doch die Sanierung unterblieb. Das der Grand-City-Hotel-Gruppe gehörende Haus verfällt seitdem zusehends. Mittlerweile sind die Fenster zugeklebt, das Gelände darf nicht mehr betreten werden. Um das Gebäude für Wohnzwecke nutzen zu können, sind erhebliche Investitionen nötig.

