Verwaiste Klassenräume, leere Flure – so stellt man sich im Lockdown Schulen vor. Doch ganz so ist es an der Grundschule Am Bahnhof nicht. Vier Lerngruppen gibt es täglich, für jeden Jahrgang eine. Rektorin Katja Walter sagt: „Ich habe immer mehr Anfragen von Eltern, die zu Hause nicht klarkommen.“