Protest gegen Ausbaubeiträge wächst

Bad Bramstedt

Die Bauarbeiten im Straßenzug Landweg/Bimöhler Straße befinden sich zurzeit im dritten Abschnitt. Zwischen Kieler Straße und König-Christian-Straße wird gebuddelt. In der Bimöhler Straße wurde dagegen noch gar nicht mit der Straßensanierung begonnen. Frühestens im Sommer kann es dort losgehen. Trotzdem haben die Anlieger bereits Zahlungsaufforderungen bekommen. Sie sollen eine erste Abschlagsrate bis zum 1. Juni überweisen, die zweite bis zum 1. Oktober. Die Stadtverordnetenversammlung hatte Bimöhler Straße und Landweg zu einem Abrechnungsgebiet erklärt.

Zwei Straßen - ein Abrechnungsgebiet

Ob das zulässig war, wird nun heftig diskutiert. Außer, dass die Bimöhler Straße und der Landweg gemeinsam zur Kreisstraße 111 gehören, haben sie nicht viel gemein. Der Landweg hat neben Wohnen auch eine Versorgungsfunktion, weil es hier diverse Läden einschließlich des Rewe-Marktes gibt. Die Bimöhler Straße ist dagegen eine klassische Ortsausfallstraße, an der nur gewohnt wird. Warum beide Straßen als ein Abrechnungsgebiet betrachtet werden, wird in den Vorauszahlungsbescheiden nicht begründet, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Dieser Ansicht sind zumindest einige Anlieger, die damit ihren Widerspruch begründen.

Fahrbahn zahlt größtenteils der Kreis

Der Straßenzug ist als Hauptstraße eingruppiert, die dem überörtlichen Verkehr dient. Dadurch können auf die Anlieger deutlich weniger Kosten umgelegt werden als beispielsweise in einer Anliegerstraße. Die Fahrbahnsanierung geht zum größten Teil zulasten des Kreises. Dennoch sind die Anlieger mit 21 Prozent der Kosten beteiligt. An der Sanierung der Bürgersteige, wozu beispielsweise auch die Straßenbeleuchtung zählt, müssen die Anlieger 46 Prozent der Kosten übernehmen. So will es die städtische Ausbaubeitragssatzung. Dennoch kommen für die Anlieger erkleckliche Summen zusammen. Wer ein Einfamilienhaus an der Straße hat, muss in der Regel in zwei Raten einen vierstelligen Betrag bezahlen. Die Endabrechnung erfolgt dann nach Abschluss der Bauarbeiten.

Die FDP ist die einzige Partei in Bad Bramstedt, die sich für eine komplette Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ausgesprochen hat, so wie es zahlreiche andere Städte auch schon getan haben. Sie hatte Anfang März einen Antrag an den Hauptausschuss gestellt, die Vorausbescheide zurückzunehmen. Außerdem sollte der Ausschuss feststellen, dass Landweg und Bimöhler Straße zwei getrennte Baumaßnahmen sind. Doch zu der am 24. März geplanten Hauptausschusssitzung kam es wegen der Corona-Krise nicht mehr.

FDP fordert Rücknahme der Beiträge

Nun fordert die FDP Bürgermeisterin Verena Jeske erneut auf, die Beitragsbescheide zurückzuziehen, auch im Landweg, der schon zu zwei Drittel fertig ist. Fraktionsvorsitzender Dennis Schröder sagt: "Die aktuelle Corona-Epidemie hat zu erheblichen Problemen für Geschäftsinhaber und auch für Arbeitnehmer geführt." Die Geschäftsinhaber im Landweg hätten schon durch die Baustellen bedingte Straßensperrung, die mittlerweile ein Jahr besteht, finanzielle Verluste hinnehmen müssen. Nun müssten einige auch noch ihre Geschäfte komplett schließen. Und die Arbeitnehmer hätten vielfach durch Kurzarbeit Einbußen zu verkraften.

Die Gemeinde Kisdorf will einen ähnlichen Weg beschreiten. Am Donnerstag findet trotz Corona eine Sondersitzung der Gemeindevertretung statt. Das Gremium will die Beitragssatzung aufheben und bereits gezahlte Gelder den Bürgern erstatten. Begründung: Die Bürger sollten in der Krise finanziell entlastet werden.

Stadt sollte auch andere Abgaben stunden

"Die Stadtverwaltung ist dringend aufgefordert, akzeptable Lösungen für alle Betroffenen zu finden", so Fraktionschef Schröder. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob eine Stundung von Rechnungen der Stadtentwässerung Bad Bramstedt und der Stadtwerke Bad Bramstedt sowie der fälligen Tourismusabgabe möglich sind.

Wichtig sei, so Schröder, dass alle finanziellen Maßnahmen der Landes- und Bundesregierung zur Unterstützung auch schnell bei den Kleinunternehmen in Bad Bramstedt ankommen. Bis dies der Fall sei und den politischen Gremien konkrete Zahlen vorliegen, sollte die Erhebung von Beiträgen und Gebühren ausgesetzt werden.

Haushalt zusammenstreichen

Außerdem fordert Schröder die Stadtverwaltung auf, den städtischen Haushalt darauf zu prüfen, welche Ausgaben nicht unbedingt notwendig sind oder in das Jahr 2021 geschoben werden können. "Wir müssen damit rechnen, dass zahlreiche Einnahmepositionen des städtischen Haushalts aufgrund der Folgen der Pandemie nicht mehr zu halten sind. Daher sollten wir auch zu schmerzhaften Einsparungen bereit sein", so Schröder.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Berichte über den Kreis Segeberg lesen Sie hier.