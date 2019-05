Bad Bramstedt

Die geplanten Bauarbeiten an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule hatten sich laut Ausschreibungsergebnis um 200.000 Euro verteuert, auf insgesamt 1,7 Millionen Euro. Der Hauptausschuss hatte daraufhin vor einigen Tagen die Notbremse gezogen, und das zusätzliche Geld, das nicht durch den Haushalt gedeckt ist, nicht freigegeben.

Daraufhin beantragte die CDU-Fraktion mit Unterstützung der Grünen und der FDP eine Dringlichkeitssitzung der Stadtverordnetenversammlung, die am Mittwoch ab 19 Uhr im Schloss stattfindet. Die drei Parteien wollen durchsetzen, dass das Geld in letzter Minute doch noch freigegeben wird. Am Freitag nämlich verfallen die Angebote der Baufirmen. Dann müsste neu ausgeschrieben werden.

Am Dienstagabend meldete aber Bürgermeisterin Verena Jeske rechtliche Bedenken an. Da die Stadt ihren im Haushalt festgelegten Kreditrahmen selbst ausschöpft, darf sie keine weiteren Kredite aufnehmen. Das, so Jeske, wäre nur möglich, wenn ein Nachtragshaushalt erlassen wird. Der lässt sich aber so schnell nicht aufstellen, die Bauaufträge können nicht vergeben werden.

Die drei Parteien konterten am Mittwoch mit einem Gegenvorschlag: die Umgestaltung der Schlosswiese im Haushalt mit einem Sperrvermerk versehen. Dann stünden die 200.000 Euro doch zur Verfügung und mit den Arbeiten könnte an der JFS in Kürze begonnen werden.