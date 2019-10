Verena Jeske, Bürgermeisterin in Bad Bramstedt, hat ein Grundstück neben der Grundschule am Storchennest gekauft. Das Gelände eignet sich, um die Schule zu erweitern. So könnte auf den Schülershuttle nach Weddelbrook verzichtet werden. Bürgermeister Stefan Gärtner zeigte sich wenig erfreut.