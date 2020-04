Jeske will Einsparungen durchsetzen

Bad Bramstedt

Einzelheiten, wo gespart werden soll, wollte Jeske noch nicht verraten. Das müsse erst mit der Politik abgestimmt werden. Möglichkeiten gebe es allerdings genug. Sie reichen vom Dauerbrenner Schulhofneubau an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule bis zum Transport von Grundschülern nach Weddelbrook. Dicke Brocken sind auch der geplante Neubau eines Feuerwehrhauses oder eines Jugendcafés am Jugendzentrum. Auch Straßenausbauten könnten geschoben werden, beispielsweise "Am Badesteig".

Jeske hofft, mit den Fraktionsvorsitzenden zumindest in einigen Punkten Einvernehmen zu erzielen. Am Montag, 20. April, soll dann der Finanzausschuss tagen und über die Liste beraten. Die Stadt hatte sich selbst auferlegt, wegen der Kontaktsperre zunächst auf Sitzungen der politischen Gremien zu verzichten, "um mit gutem Beispiel voranzugehen", wie Jeske sagt.

Anzeige

"Langsam rückt aber die Sommerpause näher und es gibt einiges abzuarbeiten." Den Ausschussvorsitzenden sei aber freigestellt, ob sie ihre Gremien zusammenrufen. Wenn die Abstandsregeln eingehalten werden, seien Sitzungen durchaus möglich und auch zulässig, selbst wenn die Kontaktsperre noch über den 20. April hinausgehe.

Gewerbesteuer bricht ein

Jeske rechnet damit, dass die Stadt statt 4,6 Millionen nur 3,3 bis 3,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer einnehmen wird. Der Haushalt 2020 wies ohnehin schon ein Minus auf, sodass er ohne Einsparungen weiter in eine deutliche Schieflage geraten wird.

Kein Verständnis zeigt die Bürgermeisterin für die Forderung der Bad Bramstedter FDP, wegen der Corona-Krise auf die Einziehung von Straßenausbaubeiträgen in der Bimöhler Straße und im Landweg zu verzichten. 920.000 Euro will die Stadt von den 460 Anliegern einziehen. "Die FDP muss dann auch mal sagen, wie in der jetzigen Situation diese Lücke gestopft werden soll", so die Bürgermeisterin.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.