Kein Wohnungsbau auf Supermarktdächern

Bad Bramstedt

Den Quoten-Antrag hatte die SPD gestellt. Ihr Fraktionsvorsitzender Jan-Uwe Schadendorf sagte: „ Norderstedt hat sogar eine 50-Prozent-Regelung eingeführt, um der Wohnungsnot zu begegnen.“ Die gebe es aber nicht nur in den Metropolen, sondern auch in Bad Bramstedt.

Eine Blick ins Online-Portal „Immonet“ bestätigt das. Gerade einmal 13 Mietwohnungen werden in der 14.500-Einwohnerstadt zurzeit angeboten. Die Mieten liegen zwischen 450 und knapp 1000 Euro.

Auch CDU und Grünen waren von der Regelung überzeugt. „Wir halten den Bau von mehr Sozialwohnungen für richtig“, sagte Stefan Brumm. Die Quote sei aber nicht einklagbar. Fritz Bredfeldt ( Bündnis 90/Grüne) sagte: „Wir haben akuten Wohnraummangel in Bad Bramstedt. Deshalb begrüßen wir den Antrag. Es gebe aber trotzdem die Möglichkeit, auch davon abweichende Bebauungspläne zu erlassen, wenn dies erforderlich sei.

FDP wollte nur einen Richtwert

Damit ging er auf die Kritik von Helmer Krane ( FDP) ein. Der hatte vorgeschlagen, lediglich einen „Richtwert“ einzuführen, an den das Bauamt die Stadtverordneten bei jeder Aufstellung eines B-Planes erinnert. Dann könne das Gremium im Einzelfall entscheiden, ob Sozialwohnungen gebaut werden sollen. Es könne sicherlich auch mal sinnvoll sein, darauf zu verzichten.

Die FDP-Fraktionen hatte zu der Sitzung der Stadtverordneten eine Anfrage gestellt, ob es möglich sei, eine städtebauliche „Nachverdichtung“ durchzusetzen, um mehr Wohnraum zu schaffen. Gemeint war damit in erster Linie eine Aufstockung von Supermärkten wie Lidl, Aldi im Sommerland, Rewe, Famila und Action. Auf den Dächern dieser Flachdachhallen könnten Wohnungen entstehen, ohne neue dass die Stadt sich weiter in die Landschaft ausbreitet, so die Intension.

Supermärkte können nicht gezwungen werden

Die Stadtverwaltung sieht das allerdings skeptisch. Eine nachträgliche Änderungen der Bebauungspläne, durch die die Eigentümer zum Aufstocken gezwungen werden, sei rechtlich nicht haltbar. Voraussetzung dafür wäre „die Mitwirkungsbereitschaft des jeweiligen Investors“, schreibt das Bauamt. Die Behörde weist zudem auf diverse Nachteile hin. Die Supermarktparkplätze müssten dann ja auch von den Bewohnern genutzt werden, wodurch es zu Konflikten komme.

Parkplatz statt Spielplatz

Auch in der Kommunalpolitik ist diese Art der Schaffung von Wohnraum umstritten. „Wo sollen denn die Kinder der Bewohner spielen?“, fragte Bredfeldt. „Auf dem Parkplatz?“ Außerdem ginge von Einkaufsmärkten auch beträchtlicher Lärm aus. „Das ist kein schönes Wohnen“, so der Grünen-Stadtverordnete. Generell begrüßt auch er eine innerstädtische Verdichtung. Die Stadt müsse dann aber auch mal großzügiger sein. „Dann könnte auch endlich das freie Grundstück neben dem Bahnhof bebaut werden.“ Die Stadt hatte dafür einen Bauantrag abgelehnt, weil er zum Teil von den Festsetzungen des Bebauungsplanes abwich.

Auch Jan-Uwe Schadendorf äußerte sich skeptisch zur Supermarkt-Aufstockung, weil dadurch zu massive Bauten entstünden. „Wir müssen auch das Stadtbild im Auge behalten und nicht die gleichen Fehler machen wie Kaltenkirchen.“

Aldi lehnt Wohnungsbau ab

Einen ersten Versuch hatte es beim Aldi-Markt in der Hamburger Straße gegen. Das knapp zehn Jahre alte Gebäude soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Aldi hatte es abgelehnt, einen Geschossbau mit Wohnungen zu errichten. Das sei nur in Großstädten eine Option, so der Discounter.