Die Sanierung des Landwegs in Bad Bramstedt geht in den letzten Abschnitt. Mit großen Baumaschinen wurde am Dienstag der Asphalt im letzten Teilstück zwischen Kieler Straße und Bahnübergang abgefräst. Bis Ende Juni soll hier alles fertig sein, sagt Bürgermeisterin Verena Jeske.