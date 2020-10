Die auf dem Kirchenbleeck in Bad Bramstedt bestehende Maskenpflicht wird wohl schon am Mittwoch wieder abgeschafft. Bürgermeisterin Verena Jeske will dem Kreis Segeberg vorschlagen, erst bei einem Inzidenzwert von 90 für alle Einkaufsstraßen eine Maskenpflicht anzuordnen - doch der Vorschlag könnte bald hinfällig sein.