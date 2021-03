Im Streit um die Erweiterung der Storchennest-Grundschule wird von der SPD ein Austritt der Stadt aus dem Schulverband Bad Bramstedt erwogen. So weit ist es noch nicht, aber der städtische Kulturausschuss vereinbarte, geschlossener gegenüber den Umlandbürgermeistern aufzutreten.

Von Einar Behn