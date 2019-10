Eine 20-Jährige erlitt am Wochenende nach einem Disco-Besuch in Lübeck eine echte Tortur, Unbekannte ließen sie gefesselt, geknebelt und verletzt in der Feldmark bei Mönkhagen zurück. Nur durch Zufall wurde sie dort am Sonnabendmorgen gefunden. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise - und sucht vor allem nach einem bestimmten Fahrzeug.