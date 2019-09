Der letzte Badegast stieg aus dem Wasser

Auch Bad Bramstedt will sich am „Einheitbuddeln“ anlässlich des Tages der deutschen Einheit am 3. Oktober beteiligen. 200 Bäume sollen gepflanzt werden. Da auch die Jürgen-Fuhlendorf-Schule bereits am Mittwoch eine solche Aktion plant, sollen die städtischen Bäume wohl erst später gesetzt werden.