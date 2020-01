Berichte von kn-online, Proteste von Anwohnern und Ortspolitikern fruchten jetzt: Die entnervten Anwohner der Plöner Straße (L68) in Klein Rönnau können etwas aufatmen. Das Land will die arg ramponierte Straße nicht erst in einigen Jahren, sondern doch schon dieses Jahr sanieren. Zumindest etwas.