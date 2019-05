Bad Bramstedt

Am Montag vergangener Woche hatten die Europabotschafter der JFS, allesamt Oberstufenschüler, eine Podiumsdiskussion anlässlich der Europawahl am kommenden Sonntag veranstaltet. Auf dem Podium saßen neben den beiden Moderatoren der amtierende Europaabgeordnete Reimer Böge ( CDU) aus Hasenmoor und der FDP-Landesspitzenkandidat Helmer Krane aus Bad Bramstedt. Schulleiter Oertel das Fehlen von SPD und Grünen auf dem Podium mit Terminproblemen so kurz vor der Wahl bei den beiden Parteien entschuldigt.

Schadendorf fragte bei den beiden SPD-Kandidaten Delara Burkhardt und Enrico Kreft nach. Ergebnis: „Die Europakandidaten der SPD sind über den Europatag an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule weder in Kenntnis gesetzt noch für das Podium eingeladen worden.“ Die Behauptung des Schulleiters sei also „falsch“.

Ortsvereinsvorsitzender Klaus-Dieter Hinck: „Politische Information an Schulen ist gut und insofern ist auch ein solcher Europatag sehr zu begrüßen. Allerdings eine Falschinformation in die Welt zu setzen, ist eine andere Sache und darf in der Form nicht vorkommen. Das ist Parteilichkeit, die nicht an Schulen gehört. Und man fragt sich, warum ausgerechnet der Europakandidat Helmer Krane als Einziger auf dem Podium saß, der zwei Tage später in der Stadtverordnetenversammlung eine Entscheidung in Sachen Jürgen-Fuhlendorf-Schule treffen sollte.“

Schüler planten eigenständig

Konfrontiert mit dem SPD-Vorwurf, erklärte Schulleiter Oertel, er sei davon ausgegangen, dass auch die anderen Parteien angefragt wurden. Nicht die Schulleitung, sondern die Schüler hätten den Europatag „seit drei Jahren geplant“. Sie seien dabei von der Grün-nahen Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt worden. „Bei der Planung ist es zu einem Missverständnis gekommen: Bei der Gesprächsrunde, um die es hier geht, sollten auf ausdrücklichen Wunsch der Schülerinnen und Schüler keine parteipolitische Positionen bezogen werden, vielmehr ging es darum, vor nicht wahlberechtigten Schülern einen interessanten Austausch der Generationen zu ermöglichen“, erklärte Oertel.

Oertel räumt Fehler ein

Allerdings wäre es „mit Blick auf die heiße Phase des Wahlkampfes“ erforderlich gewesen wäre, weitere Parteien einzuladen. „Wir räumen diesen Fehler ein, der auf ein Missverständnis zwischen den Planungsgruppen zurückgeht, und würden es begrüßen, wenn Verständnis für die umfangreiche organisatorische Arbeit der Schülerinnen und Schüler aufgebracht wird“, so Oertel.

Weiteres Konfliktpotenzial

Einen Zusammenhang mit „kommunalpolitischen Vorgängen besteht in keiner Weise“, so der Schulleiter. Damit spielt Oertel auf den 1,5 Millionen Euro kostenden Umbau der Außenanlagen am Gymnasium an. Die SPD hatte in der vergangenen Woche als einzige Partei die Freigabe noch fehlender Gelder abgelehnt.

Doch es gibt noch einen Konflikt zwischen Schule und SPD. Im vergangenen Jahr hatte die SPD vorgerechnet, dass die Jürgen-Fuhlendorf-Schule pro Schüler erheblich mehr Geld bekommt als die Gemeinschaftsschule Auenland, die, im Gegensatz zur JFS, nicht von der Stadt sondern vom Schulverband Bad Bramstedt betrieben wird. Hier bestimmen auch die Umlandgemeinden mit. Die SPD berief sich dabei auf Zahlen der Stadtkämmerei. Die anderen Parteien und auch Oertel zweifelten die Zahlen zunächst an, mussten dann aber einräumen, dass sie stimmen. Außerdem wurde den Sozialdemokraten vorgeworfen, eine Schule gegen die andere auszuspielen. Schließlich gaben Oertel und sein Kollege von der Auenlandschule, Wolfram Henkies, eine gemeinsame Erklärung heraus, in dem sie eine Besserstellung der Gemeinschaftsschule forderten.

Interview mit dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Klaus-Dieter Hinck

KN-online fragte den Vorsitzenden des SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Klaus-Dieter Hinck zum Verhältnis seiner Partei zum Gymnasium.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu JFS-Direktor Oertel bewerten? Sprechen Sie noch miteinander?

Es war im letzten Jahr nicht spannungsfrei. Aber es geht um die Sache und da darf es auch einmal kontrovers zugehen. In den letzten Wochen haben sowohl ich als auch mein Kollege Schadendorf mehrere Telefonate mit Herrn Dr. Oertel geführt, und wir haben uns intensiv ausgetauscht.

Die SPD steht in der Kritik, weil sie als einzige Partei das Gymnasium nicht beim Umbau der Außenanlagen unterstützt. Wirken da noch die ideologischen Schlachten vergangener Jahrzehnte um die Abschaffung des dreigliedrige Schulsystem zugunsten der Gesamtschule nach?

Falsch, wir sehen die Notwendigkeit des Umbaus, halten aber die Gesamtkosten und die Finanzierung allein aus den knappen Mitteln der Stadt derzeit nicht für vertretbar. Da hätte man auf Zuschussmöglichkeiten warten müssen. Das war bis zum Kommunalwahlkampf 2018 auch Einvernehmen zwischen allen Parteien. Diese Linie wurde von uns durchgehalten aber von anderen verlassen. Zum zweiten Teil der Frage: Wir freuen uns, zwei erfolgreiche, weiterführende Schulen mit gymnasialer Oberstufe am Ort zu haben. Daran waren wir als SPD maßgeblich beteiligt.

Der Fraktionssprecher der Grünen, Gilbert Sieckmann-Joucken, hat der SPD ein „fieses Spiel“ vorgeworfen, weil sie die beiden weiterführenden Schulen gegeneinander ausspielen würden. Warum vergleichen sie die Budgets beider Schulen? Sie wissen doch, dass sie unterschiedliche Träger haben und die Stadt nicht alleine über die Ausstattung der Auenlandschule entscheiden kann.

Zur Wortwahl des Kollegen möchte ich nichts sagen. Man kann bekanntlich jeden Euro nur einmal ausgeben und der Schulverband wird zu 70 Prozent durch die Stadt finanziert. Also entscheiden wir über beide Haushalte, mithin wofür Geld ausgegeben wird und ob alle Schulen gleiche Standards erfüllen können. Für 2019 fehlen der Auenlandschule dazu 60<EI><EI>000 Euro, die wir als SPD gern über den Schulverband bereit stellen würden. Leider stimmen bislang nicht alle Parteien in Bad Bramstedt dem zu.

Warum soll die JFS zu einer Informationsveranstaltung zur Europawahl nicht diejenigen einladen, die sie möchte. Anders als die FDP und die CDU hat die SPD ja keinen Kandidaten oder Europaabgeordneten aus der Region?

Selbstverständlich darf die JFS einladen, wen Sie möchte, solange Neutralität gewahrt bleibt. Dazu gibt es einen Erlass des Landes Schleswig-Holstein, dessen Einhaltung Sache der Schule ist. Viel wichtiger ist mir jedoch, nicht in Kirchtürmen zu denken: Der Wahlkreis für die Europawahl ist ganz Schleswig-Holstein! Und dann sind die SPD-Kandidaten oder die der Grünen unzweifelhaft aus der Region.