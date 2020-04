Schön Klinik bekommt neuen Leiter

Bad Bramstedt

Timon Gripp ist zurzeit noch als Klinikmanager in der Schön Klinik Neustadt in Ostholstein tätig, ein allgemeines Akutkrankenhaus. Der neue Klinikleiter hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft und einen Masterabschluss in Gesundheitsökonomie. Danach war er in verschiedenen Funktionen im Gesundheitswesen tätig. Zuletzt war er Assistent der Geschäftsleitung bei der Hamburger Helios Mariahilf Klinik Hamburg GmbH, bevor er im November 2018 die Funktion des Klinikmanagers in der Schön Klinik Neustadt übernahm.

Nebenberuflich ist der 34-jährige gebürtige Schleswig-Holsteiner Lehrbeauftragter an einer Hochschule für Gesundheitswirtschaft und engagiert sich ehrenamtlich für eine Hilfsorganisation.

Anzeige

Chef von 450 Mitarbeitern

Sein neuer Arbeitsplatz, die Schön Klinik Bad Bramstedt, ist die größte Fachklinik Deutschlands für die Akut- und Rehabilitationsbehandlung in der Psychosomatik. Rund 450 Mitarbeiter behandeln etwa 3.600 ambulante und stationäre Patienten pro Jahr nach integrativ-verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Therapiekonzepten. Spezialisiert ist die Klinik auf die stationäre Akutbehandlung und Rehabilitation Erwachsener, insbesondere für Krankheitsbilder wie ADHS, Adipositas, Essstörungen, Depression, Burnout, Angst- und Zwangsstörungen, chronische Schmerzen und Computersucht sowie auf die Psychosomatik für Jugendliche ab 14 Jahren.

Weitere KN+ Artikel

Gripp sagte zu seinem beruflichen Wechsel: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Gemeinsam mit den wirklich tollen Menschen, die hier täglich ihr Bestes geben, möchte ich den Erfolgskurs der Klinik in den nächsten Jahren sichern und ausbauen."

Gut bestelltes Haus

André Trump, Klinikgeschäftsführer Nord der am Chiemsee ansässigen Schön-Klinik-Gruppe erklärte: "Unter Marcus Baer hat sich unsere Klinik Bad Bramstedt in den letzten zwölf Jahren konsequent weiterentwickelt, ihr Leistungsportfolio erweitert und wirtschaftlich stabilisiert. Marcus Baer war bei den Mitarbeitenden vor Ort ein hochgeschätzter Klinikleiter." Gripp werde damit in Bad Bramstedt ein "gut bestelltes Haus" vorfinden.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg finden Sie hier.