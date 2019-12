Die Bombe platzte im Bauausschuss hinter verschlossenen Türen: Ein Investor will nahezu den gesamten Parkplatz Gieschenhagen in Bad Segeberg mit einem Pflegeheim und Betreutem Wohnen bebauen. Nebenan auf dem früheren Telekom-Gelände will er ein Hotel mit 70 Betten und eine Parkpalette hochziehen.