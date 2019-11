Rund 150 Grundschüler in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Storchennest in Bad Bramstedt werden voraussichtlich ab Februar per Bus täglich nach Weddelbrook gebracht. Das beschlossen die Schulverbandsausschüsse nach hitziger Debatte. Einen deutlich kostengünstigeren Vorschlag lehnten sie ab.