Spielplätze werden Freitag geöffnet

Am Freitag will die Stadt Bad Bramstedt ihre 16 Spielplätze in der Corona-Krise wieder öffnen. Sie werden mit dreisprachigen Schildern ausgestattet, die auf die Hygienevorschriften hinweisen. "Das Ordnungsamt kann bei zu starkem Besuch einzelne Plätze auch wieder schließen", kündigte Bürgermeisterin Verena Jeske an.