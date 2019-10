Stadt dreht an der Steuerschraube

Bad Bramstedt

Ab kommendem Jahr werden die Bad Bramstedter tiefer in die Tasche greifen müssen. Der Finanzausschuss beschloss gegen die Stimmen der FDP eine Erhöhung der Grundsteuern. Die Stadt müsse damit die Inflationsrate ausgleichen, sagte SPD-Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf, der die Erhöhung vorgeschlagen hatte. Er rechnet mit Mehreinnahmen von rund 180. Euro für die Stadt. Außerdem soll geprüft werden, ob eine Zweitwohnungssteuer eingeführt wird.

Hebesatz in Bad Bramstedt steigt auf 380 Prozent

Die Stadt setzt die sogenannten Hebesätze fest, die aber nur ein Faktor in der Berechnung der Grundsteuer ist. Erhoben wird die Grundsteuer A auf landwirtschaftlich genutzte Flächen. Der Hebesatz soll von 370 auf 380 Prozent steigen. Die Grundsteuer B ist für alle bebauten und bebaubaren Grundstücke fällig. Ihr Hebesatz steigt nach dem Beschluss des Finanzausschusses von 390 auf 425 Prozent. Der Eigentümer kann die Erhöhung auf die Mieter umlegen, sodass jeder Bad Bramstedter betroffen ist. Zur Ermittlung der Steuerhöhe gibt es neben dem Hebesatz noch zwei weitere Faktoren: Der 1964 ermittelte Einheitswert einer Immobilie und die Steuermesszahl. Pauschal lässt sich somit nicht berechnen, was der Einzelne für Mehrkosten haben wird. Es dürfte sich jedoch bei den meisten im zweistelligen Bereich bewegen.

Seit zehn Jahren keine Veränderung der Grundsteuer in Bad Bramstedt

Mit den neuen Hebesätzen will der Finanzausschuss die vom Land vergebenen Mindeststeuersätze einführen. Eine Verpflichtung gibt es dazu aber nicht. Die Mindeststeuersätze sind nur dann relevant, wenn die Stadt besonders finanzschwach ist und vom Land Sonderzuweisungen erhält. Bad Bramstedt bekommt solche Unterstützung aber schon seit mehreren Jahren nicht mehr. SPD-Fraktionschef Schadendorf hält die Erhöhung dennoch für erforderlich. Die Grundsteuer sei für jedes Grundstück festgelegt, sie bleibe damit immer gleich. „Wir hatten seit zehn Jahren keine Veränderung, müssen aber auch die Inflation ausgleichen. Deshalb ist eine Erhöhung der Hebesätze von Zeit zu Zeit erforderlich.“ Allerdings: Bad Bramstedt hat in den letzten zehn Jahren erhebliche Flächen als Bauland ausgewiesen, wodurch die Einnahmen aus der Grundsteuer B stetig gestiegen sind.

CDU und Grüne in Bad Bramstedt unterstützen den Vorschlag

CDU und Grüne waren gleicher Meinung wie Schadendorf. CDU-Fraktionschef Stefan Brumm: „Die Erhöhung der Grundsteuer fällt uns nicht leicht, sie ist aber notwendig.“

Nur die FDP ist dagegen. Henning Schumacher forderte die anderen Parteien auf, solange zu warten, bis die Einheitswerte neu festgelegt sind. Hierzu hat der Bundestag gerade eine Neuregelung beschlossen, weil das Bundesverfassungsgericht eine Angleichung an die tatsächlichen Werte verlangt hat. Die in den alten Bundesländern 1964 festgelegten Werte dürften gerade in Bad Bramstedt mit seinen steigenden Immobilienpreisen nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Schadendorf zum FDP-Vorschlag: „Die Einheitswerte werden wahrscheinlich erst 2025 neu festgesetzt sein. Solange können wir nicht warten.“ Über die Steuererhöhung muss nun noch die Stadtverordnetenversammlung abstimmen.

Nach Reform keine Mehreinnahmen durch neue Einheitswerte

Einigkeit besteht unter den Fraktionen, die Neufestsetzung der Einheitswerte nicht für eine Einnahmeerhöhung der Stadt zu nutzen. Möglicherweise werden dann die Hebesätze wieder gesenkt, um die Steuereinnahmen neutral zu halten. Das heißt aber nicht, dass jeder einzelne den gleichen Betrag weiterbezahlt. Besitzer wertvoller Immobilien müssen wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen, andere möglicherweise weniger tief.

Stadt Bad Bramstedt prüft Zweitwohnungssteuer

Ebenfalls auf Initiative der SPD wird Stadtkämmerer Gerhard Jörck nun Informationen in anderen Gemeinden über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer einholen. Jörck stellte schon einmal klar, dass die Einführung mit erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden ist, da überhaupt nicht bekannt sei, welche Wohnung in Bad Bramstedt wie genutzt wird. Die FDP lehnt auch diesen Vorstoß ab. Schumacher: „Damit werden Leute bestraft, die in Bad Bramstedt eine Zweitwohnung haben, um nicht pendeln zu müssen.“ Im Sinne des Klimaschutzes sei das nicht.

