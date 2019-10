Etliche Kerzen leuchten an der Stelle in Kisdorf, wo am vergangenen Montag ein 11-jähriges Mädchen aus Henstedt-Ulzburg unter tragischen Umständen ums Leben gekommen ist. Der Unfall löste Trauer und Schock aus. Der ADFC veranlasste eine Gedenkfahrt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln noch.