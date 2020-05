Im vergangenen Jahr war die Ansiedlung des Asklepios-Zentrallagers in Bad Bramstedt gescheitert. Nun gibt es wohl Ersatz. 4,6 Hektar des in der Erschließung befindlichen Gewerbegebietes Süd sollen an ein Unternehmen verkauft werden. Namen will Bürgermeisterin Verena Jeske noch nicht nennen.